Podcast Voorzorg | Tiny house biedt uitkomst voor gehandicaptenzorg

Voor mensen met een beperking zijn er vaak maar beperkte woonopties: of je woont thuis al dan niet met dagbesteding, of je woont in een zorginstelling. Maar veel mensen hebben een tussenvorm nodig. Daar hebben de Prinsenstichting en zorgboerderij Ophovenerhof een oplossing voor bedacht.

Deze twee organisaties hebben namelijk respectievelijk vijf en drie tiny houses besteld om flexibelere woonvormen aan te bieden. In de tiny houses in Purmerend kunnen de cliënten van de Prinsenstichting om de week wonen. Op die manier kunnen ze wennen aan de woongroep en de woongroep aan hen.

In de boomgaard van Ophovenerhof in Sittard worden de drie tiny houses gebruikt als experimenteerhuizen voor cliënten die graag op zichzelf willen wonen. In deze huisjes kunnen de cliënten uitproberen of zelfstandig wonen echt bij hen past.

De organisaties kregen ondersteuning van de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, Vilans, vanuit het traject Begeleiding à la Cart, onderdeel van het VWS-programma Volwaardig leven. Skipr-redacteur Sterre ten Houte de Lange interviewde beide bestuurders in de podcast Voorzorg, in samenwerking met Vilans.