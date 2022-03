Podcast Voorzorg: ‘Traditioneel leiderschap is in de zorg meestal niet nodig’

Voor deze podcast ging redacteur Lennard Bonapart in gesprek met Martijn Venus. Venus is senior-adviseur Gezond werken in de zorg bij Stichting IZZ. Hij begeleidt daarbij veel zorgorganisaties op het gebied van gezond werken en alles wat daaronder valt. Hij probeert leidinggevenden in zorgorganisaties bewust te maken van de verschillende leiderschapsstijlen, en ziet daarbij een langzame verandering van traditioneel leiderschap naar meer situationeel modern leiderschap.