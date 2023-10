Podcast: Wat de zorg kan leren van andere sectoren

De uitdagingen in de zorg zijn in andere sectoren vaak allang opgelost. Dat zeggen ziekenhuisapotheker Christian Vader en Joris Arts, zorgprofessional, bestuurder, toezichthouder en spreker en auteur over zorginnovatie. Om te voorkomen dat de zorg opnieuw het wiel uitvindt, organiseert het duo innovatietrips. De opgedane inspiratie en innovatie heeft Arts gebundeld in zijn nieuwe boek Wat de zorg kan leren van… Daarover vertelt het duo in de podcastaflevering van Voorzorg.

Er wordt veel gemopperd en geklaagd over de zorg. Tel daarboven op de grote uitdagingen van de sector, zoals personeelstekorten, financiële druk en maatschappelijke opgaven. “We blijven er teveel in hangen”, aldus Arts. “Andere sectoren hebben deze uitdagingen allang opgelost. Op het moment dat we naar buiten kijken, kan dat de zorg inspireren en helpen.” Vader voegt daaraan toe: “In plaats van de zoveelste pilot te starten, kunnen we het ook gewoon overnemen.”

46 eyeopeners

Om zorgcollega’s uit de dagelijkse praktijk te trekken, organiseert het duo innovatietrips. In deze Voorzorgaflevering vertellen Vader en Arts over de elfde trip in september en de opgedane lessen over draagvlak creëren bij verandering en aantrekkelijk werkgeverschap. Ook deelt Arts enkele highlights uit zijn boek Wat de zorg kan leren van – 46 eyeopeners uit andere sectoren, dat in november verschijnt.

Het boek ‘Wat de zorg kan leren van – 46 eyeopeners uit andere sectoren’ van Joris Arts verschijnt begin november en is alvast te reserveren.