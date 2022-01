Podje Plezier: tips om plezier en energie in de zorg te houden

Hoe behoud je het plezier in je werk in deze lastige tijden? Op deze vraag geven Maaike van Houten en Jan van Setten antwoord in Podje Plezier, een podcast van PGGM&CO ter ere van de dag van het werkplezier in de zorg.

Op 25 januari, de dag van het werkplezier in de zorg, geeft ledenvereniging PGGM&CO professionals in zorg en welzijn een dosis extra werkplezier cadeau met ‘Podje Plezier’. “Juist om hun werkplezier in deze tijden een boost te geven. Want plezier hebben is een belangrijk onderdeel van je werk en helpt je om dit gezond te blijven doen”, stelt de ledenvereniging.

De podcast wordt gehost door Niek van den Adel, veelgevraagd spreker en bestseller auteur, van o.a. het boek Zet de patiënt op 2. Zijn gasten zijn Maaike van Houten en Jan van Setten. Van houten is een vlotte verpleegkundige die doorbrak op TikTok en Instagram met haar raadsels en woordgrappen en heeft zelfs haar eigen scheurkalender. Ook bij de radio is ze niet onopgemerkt gebleven en verscheen ze in december iedere ochtend in de ochtendshow van Radio 538. Van Setten is niet alleen een meester van de taal, één van Nederlands meest gevraagde spreker over leiderschap en verandering maar hij heeft ook een bijzondere kijk op werkplezier.

Samen geven zij in de podcast verschillende originele tips om ook in deze vaak lastige tijden je werkplezier te behouden en zelfs uit moeilijke momenten toch plezier en energie te halen.

Beluister hier de podcast