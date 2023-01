Pointer: Cliënten gesloten ggz-kliniek Lunteren staan nog steeds op wachtlijst

De cliënten die eerder onder behandeling stonden bij het vorig jaar gesloten Centrum voor Psychotherapie (CVP) in Lunteren wachten nog steeds op een behandeling. Deze cliënten zouden weer snel een gelijkwaardige vervolgbehandeling krijgen, maar dat is niet bij iedereen gelukt, meldt KRO-NCRV-programma Pointer dat zondagavond op NPO Radio 1 wordt uitgezonden.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiaters (NVVP) heeft nu een brief gestuurd naar de IGJ. Daarin roept zij de Inspectie op om onderzoek te doen. Niels Mulder, voorzitter van de NVVP tegen Pointer: “We willen weten welke zorg deze mensen nou hebben gekregen en of dat gelijkwaardig is aan de behandeling in het Centrum voor Psychotherapie. Er zijn signalen dat die kwaliteit toch minder is.”

Negatieve rendementen

Ggz-organisatie Pro Persona sloot vorig jaar de locatie na jaren van negatieve rendementen. Hier krijgen mensen met een persoonlijkheidsstoornis klinische of dag-klinische groepsbehandeling. Voor cliënten van het CVP zou snel een nieuwe behandelplek worden gezocht, maar in die zoektocht stuitten ze toch op wachtlijsten.

Belofte

Er was beloofd dat ik ergens snel terecht kon, maar dat bleek niet het geval” zegt één van de cliënten tegen Pointer. “Nu kan ik na maanden eindelijk bij de Viersprong in Halsteren terecht, waar ze ook gespecialiseerd zijn in mensen met een persoonlijkheidsstoornis. Maar dat heeft wel lang geduurd.”