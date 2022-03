Pro Persona wil Centrum voor Psychotherapie sluiten

Ggz-organisatie Pro Persona is voornemens om het Centrum voor Psychotherapie in Lunteren te sluiten. In die instellingen krijgen mensen met een persoonlijkheidsstoornis klinische of dag-klinische groepsbehandeling. Pro Persona ziet zich hier na jaren van negatief rendement toe genoodzaakt.

De behandeling van de cliënten van het CVP zijn duur, zegt het bestuur. De behandeling kost 30.000 euro. “Daar kunnen we ook vier of vijf andere cliënten van behandelen”, zegt Marc Verbraak in de podcast Stoorzender. Pro Persona wil liever die vier à vijf andere cliënten van binnen hun eigen regio behandelen dan de huidige cliënten van het CVP, die voor 44 procent van buiten de Pro Persona-regio komen.

Voornemen

Vooralsnog is de sluiting van het CVP een voornemen. De ondernemingsraad, de vereniging medisch specialisten en cliëntenraad moeten hun oordeel er nog over geven. De raad van bestuur heeft deze organen nog niet formeel om advies gevraagd. Cliënten en behandelaren verwachten dat het advies negatief wordt, zeggen ze tegen Skipr.

IC van de ggz

“Het CVP is de intensive care van de ggz. Als we de veertig bedden van het CVP sluiten, verliest Nederland een derde van de klinische psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen”, vertelt Dominique van de Loo, psychiater bij Pro Persona. Het is niet duidelijk of Van de Loo de nieuwe behandelplekken bij De Hoop ggz erbij rekent.

Tussen wal en schip

Het bestuur denkt dat (een deel van) deze cliënten ook ambulant geholpen kan worden. Van de Loo is het daar niet mee eens: “Onze cliënten hebben gemiddeld zeven à acht ambulante behandelingen gehad, die niet geholpen hebben. Er is voor hen geen alternatief. Als wij gaan sluiten, vallen zij tussen wal en schip.”

Zorgen over continuïteit van zorg

Cliëntenbelangenorganisatie MIND maakt zich zorgen over de beoogde sluiting. “Cliënten en hun naasten worden de dupe van reorganisaties en bezuinigingen die worden doorgevoerd om financiële tekorten bij ggz-instellingen tegen te gaan”, schrijven ze. Ze maken zich zorgen over de continuïteit van zorg.

Het bestuur van Pro Persona zegt dat de meeste cliënten die nu in behandeling zijn bij het CVP kunnen hun behandeling kunnen afmaken voor 1 juli, de voorgenomen sluitingsdatum. Voor 18 van de 60 cliënten voor wie dat niet geldt, wordt gekeken hoe en waar ze hun behandeling kunnen afmaken.

Wachtlijst

Bestuurder Verbraak weet niet hoeveel mensen er op de wachtlijst staan voor het CVP. “Dat zal een tiental zijn. We zijn aan het rondbellen naar andere aanbieders om te zien of zij plek hebben. Een eerste voorzichtige analyse is dat er al tien plekken zijn.”

Petitie

Er is een petitie gestart om de sluiting te voorkomen. 4.362 mensen hebben die petitie ondertekend. Verbraak zei in de uitzending van Stoorzender door de petitie geen aanleiding te zien om tot een ander besluit te komen.

Parnassia

Eerder deze maand maakte Parnassia bekend dat het van plan is om PsyQ te sluiten.

Lees ook: Parnassia en Pro Persona hebben nog geen enkel contract met grote verzekeraar