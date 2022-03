Twee grote ggz-aanbieders met nog geen enkele grote verzekeraar rond

De contractering tussen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars komt maar moeizaam op gang dit jaar. Twee grote aanbieders, Parnassia en Pro Persona, zijn met nog geen enkele grote zorgverzekeraar rond en in de hele sector is iets meer dan de helft van de onderhandelingen afgerond, blijkt uit gegevens van Kompas in Zorg op basis van de informatie op de website van zorgverzekeraars van begin maart.

Woordvoerders van Parnassia en Pro Persona bevestigen dat er nog onderhandelingen lopen. “De gesprekken met zorgverzekeraars lopen en zullen binnenkort worden afgerond”, aldus Parnassia. Pro Persona geeft aan dat de onderhandelingen constructief zijn; binnen afzienbare tijd verwachten ze eruit te komen.

Grote aanbieders

Uit de gegevens van Kompas in Zorg blijkt dat vooral grote ggz-aanbieders nog in veel onderhandelingen zitten met de zorgverzekeraars. De middelgrote aanbieders hebben de onderhandelingen al afgerond. Over het algemeen is er geen verschil tussen grote zorgverzekeraars (meer dan 1 miljoen verzekerden) en kleine zorgverzekeraars (minder dan 1 miljoen verzekerden) in de vorderingen. Beide groepen hebben meer dan 50 procent gecontracteerd.

Wel vergoeden

In totaal is 57 procent van de onderhandelingen afgerond. Kompas in Zorg merkt daarbij wel op dat mondelinge afspraken, die nog niet schriftelijk zijn vastgelegd, niet worden meegeteld op de websites van de verzekeraars. Verder geven zorgverzekeraars bij veel aanbieders ook aan weliswaar nog geen contract te hebben, maar de zorg wel te vergoeden alsof er een contract is en er ook van uit te gaan dat de contracten rondkomen.

Zorgprestatiemodel

Volgens het databureau is naast de coronapandemie ook de invoering van het nieuwe zorgprestatiemodel voor de ggz en forensische zorg reden voor de vertraging. Met de nieuwe bekostiging die dit jaar inging, moeten instellingen beter zicht krijgen op de vraag of zij de gevraagde zorg kunnen leveren voor het tarief dat zij ervoor betaald krijgen.

Ict

Maar eerder vertelde Ruth Peetoom, voorzitter van de Nederlandse ggz, in de podcast Voorzorg al dat de eerste pilots met het model een “een hybride beeld” gaven. Ook bleek al dat nog niet alle ict-leveranciers het nieuwe model volledig kunnen ondersteunen. De registratiefunctie is weliswaar af per 1 januari, maar de declaratiefunctie pas per 1 april, meldde toenmalig staatssecretaris Paul Blokhuis in november.

Onderhandelingen ziekenhuizen

Niet alleen binnen de ggz, maar ook bij de ziekenhuiszorg lopen de onderhandelingen over de zorginkoop moeizaam. Hier speelt onder meer mee dat door de coronapandemie een grote hoeveelheid inhaalzorg is ontstaan. Begin februari bleek dat zorgverzekeraars 68 procent van de onderhandelingen met de ziekenhuizen en bijna 80 procent van de onderhandelingen met de klinieken hadden afgerond.