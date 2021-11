Nieuwe ggz-voorzitter Ruth Peetoom ziet problemen met zorgprestatiemodel

De pilots met het zorgprestatiemodel laten zien dat het nog niet lukt om met dit model de administratielast te verminderen en het kostenplaatje helderder te krijgen. De kersverse voorzitter van de Nederlandse ggz, Ruth Peetoom, vertelt in de podcast Voorzorg welke rol zij voor zichzelf ziet in het verhelpen van deze ‘kinderziektes’.

“De bedoeling van het zorgprestatiemodel is dat instellingen beter zicht krijgen op of zij de gevraagde zorg kunnen leveren voor het tarief dat ze ervoor betaald krijgen. De eerste pilots met dit model, geven laten we zeggen, een hybride beeld. Bovendien laat de ict “te wensen over”.

Spannend

De Nederlandse ggz, zorgverzekeraars, VWS en andere stakeholders zijn aan de vooravond van de invoering van het nieuwe bekostigingsmodel nog druk aan het sleutelen aan de nieuwe systematiek. Ondertussen gaan de onderhandelingen en contracteringen door en wordt het model hoe dan ook per 1 januari ingevoerd. “Het is spannend”, geeft Peetoom toe.

Stigma

De nieuwe voorzitter van de Nederlandse ggz weet hoe om te gaan met politiek Den Haag. Zij was van 2011 tot 2019 voorzitter van het CDA. Ook vertelt ze over haar ervaring met mensen met psychische problemen, in de tijd dat zij predikant was in Groningen en Utrecht (1999 tot 2011). “Het stigma over geestesziektes is echt nog sterk aanwezig. Ik vind het belangrijk dat we gaan inzien dat je niet je ziekte bént, maar een ziekte hébt.”

Mentale gezondheid

Deze en andere onderwerpen komen aan bod in dit kennismakingsinterview met de podcast Voorzorg. “Ik hoop dat we aan het eind van mijn voorzitterschap veel meer aandacht hebben voor mentale gezondheid door een breed maatschappelijk veld. Daar kan ik mijn netwerk met gemeenten, schuldhulpverlening, woningcorporaties en andere maatschappelijke organisaties goed inzetten. Zo kunnen we in samenwerking Nederland mentaal gezonder maken.”