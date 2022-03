‘PsyQ Amsterdam gaat mogelijk dicht’

PsyQ gaat de vestiging in Amsterdam mogelijk sluiten. Dat zei minister Conny Helder voor Langdurige zorg in het Kamerdebat over de hoofdlijnen van het VWS-beleid op 8 maart.

De minister betreurt het dat de 1.200 patiënten, die nog van niets weten, via de media op de hoogte worden gebracht van sluiting. Ze kunnen sowieso hun lopende behandelingen afmaken, in Amsterdam of elders. Ze maakte het nieuws bekend na vragen van Sylvana Simons (BijEen).

PsyQ Amsterdam sluit deuren

Volgens Helder is er sprake van een voornemen tot sluiting. Een definitief besluit is nog niet genomen. Daarover lopen er gesprekken tussen zorgverzekeraar Zilveren Kruis en PsyQ. Helder wees erop dat de zorgaanbieder en zorgverzekeraar verantwoordelijk zijn voor de continuïteit van zorg. Volgens het continuïtsbeleid bij faillissementen is de verzekeraar aan zet om de problemen op te lossen.

Toezicht NZa

‘De NZa en de IGJ houden toezicht op de zorgplicht, zodat sluiting van de vestiging gecontroleerd verloopt. Dit om onrust onder patiënten te voorkomen’, aldus Helder. Of de sluiting uitmondt in een faillissement, is op dit moment nog niet definitief besloten.