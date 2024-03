Polikliniek voor werkgerelateerde longaandoeningen

Martini Ziekenhuis is een polikliniek begonnen voor werkgerelateerde longaandoeningen. Doel is preventie, behandeling en vermindering van klachten, maar ook het stimuleren van herkenning en erkenning. De polikliniek heeft over aanloop niet te klagen: “We zien nog maar het topje van de ijsberg,” aldus het Groningse ziekenhuis.

COPD door werk met gevaarlijke gassen en dampen (bijvoorbeeld door je werk als lasser). Silicose, een vorm van stoflongen, dat slopers in de bouw oplopen. Maar ook kan een lerares astma krijgen van schimmels in haar klaslokaal. Werkgerelateerde longaandoeningen zijn aandoeningen die zijn veroorzaakt of verergeren door stoffen waarmee mensen tijdens hun werk in contact komen.

Vaak zijn mensen zich niet bewust van de risico’s. De longfunctie gaat geleidelijk achteruit, wat mensen meestal pas na jaren in de gaten hebben, ziet Tjerk Hylkema, longarts in opleiding, dagelijks. Mensen die pas na jaren te hebben rondgelopen met klachten, leggen dan een link met hun werkomgeving.

Hylkema: “Als de aandoening onomkeerbaar is, zoeken we naar de meest passende behandeling. We assisteren bij het regelen van een meting van schadelijke stoffen op de werkplek, om te achterhalen welke stof klachten veroorzaakt. Ook kunnen we een advies opstellen voor de werkgever. Dit doen we in samenwerking met een team van bedrijfsartsen en arbeidshygiënisten van buiten het ziekenhuis, een unieke samenwerking.”