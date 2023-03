Poliklinieken moeten patiënten met postcovid weigeren

De polikliniek in het Rotterdamse ­Erasmus MC heeft onlangs besloten tot een voorlopige patiëntenstop. In het Amsterdam UMC is nog maar één van de vier poliklinieken over. Het Radboud UMC heeft de poli vorige zomer al gesloten. Postcovidpatiënten krijgen nu een persoonlijk begeleider, hun zorgverleners worden eventueel ondersteund door het ziekenhuis.

Onvoldoende

Voor de grote groep met ernstige en aanhoudende problemen is die begeleiding op afstand onvoldoende, zegt medisch adviseur Alfons Olde Loohuis van C-support, de organisatie die patiënten met langdurige coronaklachten ondersteunt. Het is onduidelijk hoeveel patiënten nog altijd kampen met de nasleep van corona. Bij C-support zijn 22.000 patiënten aangesloten. (ANP)