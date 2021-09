Poliklinieken MST in Oldenzaal maandag weer open

De poliklinieken bleven vrijdag gesloten. Waterbedrijf Vitens had de E.colibacterie gevonden in het drinkwater in Oldenzaal en omgeving. Dit is volgens MST maandag nog niet verholpen, maar de meeste afspraken kunnen wel doorgaan. In de loop van maandag wil MST meer duidelijkheid kunnen geven over de afspraken van dinsdag en woensdag.

Andere locaties

MST houdt er wel rekening mee dat sommige mensen naar een andere vestiging moeten gaan, bijvoorbeeld in Enschede. “Bij sommige behandelingen, zoals het zetten van gips, heb je water nodig”, legt een woordvoerster uit.

Vitens raadt inwoners van Oldenzaal, De Lutte en Losser aan om het water uit de kraan te koken voordat ze het gebruiken. Het water moet drie minuten blijven koken, aldus het drinkwaterbedrijf. Het kookadvies geldt in elk geval tot dinsdag. RTV Oost meldde vrijdag dat er in supermarkten in Oldenzaal flessen water worden gehamsterd.

Oorzaak

De oorzaak van het probleem is nog onbekend, aldus een woordvoerster van Vitens. “Het kan zijn dat er bijvoorbeeld tijdens de vervanging van een onderdeel iets van verontreiniging in het leidingnetwerk komt. We spoelen dat altijd na, maar er kan toch iets achterblijven.”

E.coli komt van nature voor in de darmen, maar sommige soorten van de bacterie kunnen juist (ernstige) voedselinfecties veroorzaken, met klachten zoals misselijkheid, overgeven en diarree. Volgens de GGD Twente hebben zich tot dusver geen mensen gemeld die ziek zijn geworden. (ANP)