‘Politie, houd rekening met mensen met psychische klachten’

Mensen met (ernstige) psychische klachten of psychosociale problemen hebben flink te leiden onder de coronacrisis. Hun symptomen verergeren. De avondklok is voor hen de zoveelste klap om te verwerken. Koepelorganisatie MIND en beroepsorganisaties NVvP en V&VN roepen politie op om de avondklok te handhaven met begrip voor deze mensen en vooral de-escalerend op te treden.

Moeilijk

“Het merendeel van mensen met psychische of psychosociale problemen zal zich waarschijnlijk aan de avondklok houden, maar voor een minderheid zal dit heel moeilijk zijn”, schrijven de partijen in hun persbericht. “Denk aan mensen met psychische spanningen die de straat opgaan of direct contact met familie nodig hebben om tot rust te komen, die te maken hebben met grote spanningen in de thuissituatie of (dreiging van) huiselijk geweld en mensen die door verwardheid de betekenis van de avondklok niet overzien.”

Mentale staat

De NVvP, MIND en V&VN adviseren handhavers om als ze iemand ’s avonds op straat tegenkomen ook te kijken hoe het mentaal met diegene gaat en vooral de-escalerend op te treden. “Wanneer iemand extreem angstig of verward is, is de persoon niet (goed) in staat om verstandige afwegingen te maken of aanwijzingen goed op te volgen. Voor deze mensen is het niet passend om boetes uit te delen of daarmee te dreigen.”

Mondkapje

Hetzelfde begrip vroeg MIND al met betrekking tot de mondkapjesplicht. Sommige mensen kunnen vanwege een trauma of angsten geen mondkapje dragen. Dat zijn ze dan ook niet verplicht, zo sprak MIND met het ministerie van VWS af. In de praktijk blijft het lastig, omdat niet alle winkeliers en handhavers weten en begrijpen waarom sommige mensen een uitzondering krijgen.​

Relschoppers

De partijen doelen nadrukkelijk niet op de relschoppers die doelbewust winkels vernielen en politie en journalisten aanvallen, maar op mensen met psychische problemen die verward of angstig op straat zouden kunnen zijn.