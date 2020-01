Politie sluit nog vaak verwarde mensen op

Mensen die ‘verward gedrag’ vertonen, belanden nog veelvuldig in de politiecel. Afgelopen jaar ging het volgens een schatting van de politie om 2300 mensen, meldt NRC. Ze verstoorden de orde of vormden een gevaar voor zichzelf of anderen, maar pleegden geen strafbaar feit.

Dit zegt Henk van Dijk, landelijk programmaleider ‘personen met verward gedrag’ van de Nationale Politie. Zeven jaar geleden spraken de politie en branchevereniging Geestelijke Gezondheidszorg Nederland af dat ‘verwarde personen’ die overlast veroorzaken maar niet de wet overtreden, niet meer in de politiecel zouden belanden. Van Dijk betreurt het dat dit toch nog zo vaak gebeurt.

Ook was afgesproken dat verwarde mensen niet langer geboeid in de politieauto vervoerd worden, maar in een ‘psycholance’ met geschoold personeel. Uit een in 2019 gepubliceerde pilot blijkt dat de politie nog drie op de vier vervoert. (ANP)