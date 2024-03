Politie voorkomt ontsnapping tbs’er uit instelling in Nijmegen

Een tbs’er heeft in de nacht van donderdag op vrijdag geprobeerd om uit de Pompekliniek in Nijmegen te ontsnappen. Dat meldt de Pompestichting, waar de tbs-instelling bij hoort, op de website. De tbs’er is met behulp van de politie overmeesterd.

“Afgelopen nacht is het één van onze patiënten gelukt de kamer waarin hij verbleef dermate te vernielen dat hij het terrein op kon komen”, aldus de Pompekliniek. Inmiddels verblijft de tbs’er op een extra beveiligde kamer.

Tweede incident in paar dagen

Het is het tweede incident in de Pompekliniek in een paar dagen tijd. Eerder deze week stichtte een tbs’er brand in de kamer waar hij verbleef. De schade bleef beperkt. Wel werd de tbs’er met zware ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis vervoerd.

Verbeterplan

De instelling ligt al langer onder vuur. In juni 2022 wisten twee tbs’ers te ontsnappen. Volgens de Inspectie Justitie en Veiligheid hield de kliniek niet genoeg toezicht en was de beveiliging van het terrein niet in orde. De Pompestichting kwam naar aanleiding van het incident met een verbeterplan. (ANP)