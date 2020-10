Politie: Wvggz helpt ons niet bij aanpak verwarde personen

De Wet verplichte ggz (Wvggz) helpt agenten niet bij de omgang met mensen verward gedrag. In de nieuwe wet liggen de taken van politie en ggz helderder vast, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Mensen met psychische problemen worden nog steeds door politie vervoerd en opgesloten.

Machteloos

Driekwart van de agenten voelt zich regelmatig machteloos bij de aanpak van mensen die mede door psychische problematiek overlast veroorzaken of een gevaar zijn voor zichzelf. Dat blijkt uit een enquête onder agenten uit heel Nederland, uitgevoerd door onderzoeksjournalisten van Investico, in samenwerking met Trouw en De Groene Amsterdammer.

Geweld

Driekwart van de agenten die op straat werkzaam zijn, heeft één of meerdere keren meegemaakt dat ze de situatie niet meer onder controle hadden toen ze te maken kregen met verwarde mensen. De mensen met wie ze te maken krijgen zijn agressief naar zichzelf of naar de agenten. In de enquête geven agenten aan dat de beschikbare geweldsmiddelen en trainingen ‘niet voldoende houvast bieden’. ‘Hierdoor lopen steeds meer collega’s fysiek en mentaal klappen op.’

Vervoer en opsluiting

Agenten voelen zich genoodzaakt om ggz-taken uit te voeren. Meer dan ‘zestig procent van de agenten heeft dit jaar al minstens twee maal iemand in psychische verwarring vervoerd. Eveneens zestig procent van de agenten zegt dit jaar nog iemand in psychische verwarring in de cel te hebben gezet, ondanks afspraken om dit niet meer te doen’, staat op de website van Investico.

Vervoer en opsluiting van mensen met psychische problemen komen voor omdat de crisisdiensten door heel het land gemiddeld langer dan een uur erover doen voor ze ter plaatse zijn. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie Elnathan Prinsen zei hierover in Zorgvisie dat dit komt door de financiering van crisisopvang in de ggz.