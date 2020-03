‘Politiek komt onvoldoende in actie tegen pro-anorexia-coaches’

Eetstoornisexperts zeggen dat de politiek in actie moet komen om te voorkomen dat meer jonge meisjes slachtoffer worden van pro-anorexia-coaches. Dat zijn coaches die meisjes ‘helpen’ met afvallen. Dat gebeurt vaak in ruil voor naaktfoto’s of zelfs seks. Dit meldt de NOS.

Vorig jaar publiceerde NOS op 3 een item over pro-anorexia-coaches. Naar aanleiding daarvan deden het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM), GGZ Rivierduinen, Eetstoornissen Ursula en online-hulpplatform Proud2Bme onderzoek naar pro-anorexia-coaches. Op de website van de NOS zegt Shamir Ceuleers van het Centrum tegen Kinderhandel en Mensenhandel (CKM) dat ze niet het gevoel hebben dat politie en justitie er sindsdien voldoende bovenop zitten.

Lokpuber

Volgens de onderzoekers kan de politie pro-anorexia-coaches eerder opsporen, maar ook afschrikken. Daar kunnen ze bijvoorbeeld een virtuele lokpuber voor inzetten. Ook stellen ze dat pro-anorexia-websites beter moeten worden gemonitord. Behandelaars van meisjes met een eetstoornis zouden daarnaast een training kunnen krijgen om de invloed van pro-anorexia-coaches te herkennen.

Het probleem is volgens de onderzoekers moeilijk aan te pakken. Na de publicatie van NOS op 3 steeg niet alleen het aantal berichten op pro-ana-websites flink, ook waren er meer coaches actief en meer mensen op zoek naar een coach.

Dark Web

Ceuleers vermoedt dat de coaches nog steeds actief zijn, maar het is onduidelijk waar ze zitten. Coaches en meisjes kunnen momenteel nog op twee van de tien onderzochte pro-ana-sites berichten plaatsen. Ook zijn ze mogelijk verhuisd naar andere, anonieme platforms. Het dark web zou volgens hen beter in de gaten gehouden moeten worden.

Ceuleers: ‘Die meisjes kunnen er, vanwege hun ziektebeeld, geen weerstand aan bieden. Daarom moet je er zorgverlening omheen zetten en het taboe doorbreken’. Naast de stijging van de vraag naar en het aanbod van pro-ana-coaches blijkt de media-aandacht ook een positief effect te hebben gehad. Een deel van de geanalyseerde websites is offline gegaan of afgeschermd, Ook wordt zowel online als offline in de hulpverlening vaker gewaarschuwd voor de pro-ana-coaches.

‘Zeer serieus’

Het ministerie van JenV en het ministerie van VWS laten de NOS weten het onderzoek “zeer serieus” te nemen. Het ministerie van JenV heeft extra politiemensen op zedenzaken gezet, waarin pro-anorexia-coaches in onderzoek worden meegenomen. Het ministerie kan niet zeggen hoeveel coaches er sinds vorig jaar mei zijn opgepakt en vervolgd.

Het ministerie van JenV is een campagne gestart om slachtoffers van seksueel geweld aan te sporen sneller hulp te zoeken. Deze campagne heeft volgens Ceuleers echter weinig zin voor mensen met een eetstoornis: “Deze groep ziet zichzelf in eerste instantie vaak niet als slachtoffer van seksueel misbruik, omdat zij zo gericht is op één doel: afvallen.” Het ministerie van VWS werkt aan betere voorlichting en wil de behandeling voor mensen met een eetstoornis verbeteren.