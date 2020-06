Politiek wil met spoedwet stijging zorgpremie voorkomen

Spoedwet

In de aanloop naar haar partijcongres dat zaterdag online wordt gehouden, komt de partij met een initiatiefvoorstel voor een spoedwet om een hogere zorgpremie te voorkomen. In die wet wil GroenLinks regelen dat zorgverzekeraars alle extra kosten die zijn ontstaan door het coronavirus vergoed krijgen als ze aantonen dat ze deze niet kunnen opvangen met hun eigen reserves.

Dat kan ook al via de catastroferegeling in de Zorgverzekeringswet. Daarmee kunnen zorgverzekeraars ongeacht de hoogte van hun reserves een aanzienlijk dele van hun meerkosten door corona declareren bij het Zorgverzekeringsfonds, dat is gevuld door inkomensafhankelijke bijdragen via de inkomstenbelasting.

Premieverhoging

“De eerste rekening die we krijgen is die van de medische coronakosten”, zegt Klaver. Zorgeconomen verwachten dat de zorgpremie volgend jaar flink omhoog gaat. Schattingen lopen van tientallen euro’s tot 250 euro per jaar per Nederlander. Zorgverzekeraars hebben daar nog geen uitspraken over gedaan.

‘Niet naar gewone mensen’

Maar die zorgkosten moeten niet “bij gewone mensen op de mat” belanden, vindt GroenLinks. In plaats daarvan moet de belasting die bedrijven over winst boven de 200.000 euro betalen, op het bestaande tarief van 25 procent blijven. Dat tarief zou naar 21,7 procent gaan in 2021. “Er gaat iets goed mis in het huidige kapitalisme, nu grote bedrijven in goede tijden alle voordelen krijgen, en in crisistijd gewone mensen de rekening moeten betalen”, vindt Klaver. Zo’n belastingverlaging is volgens hem “niet uit te leggen”. (ANP)