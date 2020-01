Politieke steun in de rug voor huisartsen-project Afferden

De pilot waarbij huisartsen meer tijd nemen voor de patiënt, moet worden uitgebreid naar heel Limburg. Dat stelt het CDA. Hans Peter Jung, huisarts uit Afferden en initiatiefnemer van het project, is in gesprek met zorgverzekeraar VGZ om gerezen plooien glad te strijken.

Goede resultaten

De pilot startte in 2015 en gaat uit van het principe Positieve Gezondheid. De resultaten waren voor alle betrokken partijen goed. In een notendop: door meer tijd voor de patiënt te nemen, daalt het aantal verwijzingen naar ziekenhuizen. Ook de werkdruk van de huisartsen gaat erdoor omlaag. Dat komt onder meer doordat ze minder tijd kwijt zijn om oplossingen te zoeken voor patiënten die door wachtlijsten niet meteen verder geholpen kunnen worden.

Pas op de plaats

Desondanks mocht het project vooralsnog niet uitbreiden van zorgverzekeraar VGZ, omdat het consequenties heeft voor zorg in de regio. Het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer op dit moment zou financieel kopje onder kunnen gaan als de patiëntenstroom te snel afneemt.

Steun in de rug

Die beslissing leidde tot een ontstemde reactie van Jung. Inmiddels zijn beide partijen met elkaar in gesprek om tot een oplossing te komen. Het standpunt van de Limburgse CDA is daarbij een steun in de rug van Jung en huisartsen die graag willen aansluiten bij het project.

Heel Limburg als proeftuin

CDA-statenlid Marlou Absil ziet het project als mogelijke oplossing voor het huisartsentekort in de regio, dat de komende jaren naar verwachting verder oploopt. “Heel Limburg moet een proeftuin worden waarbij de huisarts meer tijd kan nemen voor de patiëntenzorg”, laat ze weten aan 1Limburg.