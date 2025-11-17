Poll | De zorgsector is nu al de verliezer van de kabinetsformatie

Na een tumultueuze start van de kabinetsformatie schrijven D66 en CDA aan een “positieve agenda” als basis voor een nieuwe regering. Het document moet over drie weken klaar zijn. Hoe kijkt u ernaar: vol goede hoop of is nu al duidelijk dat de zorg de klos is?

Met D66 en CDA zitten twee partijen aan tafel die de zorgkosten willen drukken om onder meer investeringen in defensie mogelijk te maken. Verkiezingswinnaar D66 gaat daarin nog wat verder dan het CDA en het gaat om “minder meer” geld naar de zorg. Evenzogoed praten met GroenLinks-PvdA en de PVV twee grote partijen die juist meer geld voor de zorg willen uittrekken niet mee. Daar staat tegenover dat ook de VVD – dat de broekriem het hardst aan wil trekken – in deze fase ook aan de zijlijn staat.

Geen gespreksonderwerp

Nog een slecht voorteken is dat de gezondheidszorg voorlopig helemaal geen gespreksonderwerp is bij de besprekingen. De keuze is gevallen op de thema’s wonen, stikstof, economie, veiligheid en migratie. Net als in de campagne lijkt de zorg ook in de formatie een bijrol te spelen en dat is slecht nieuws voor de sector. Tegelijkertijd zou je ook kunnen zeggen dat het nog te vroeg is om conclusies te trekken. Bovendien: van deze middelpartijen mag verwacht worden dat ze geen rigoureuze bezuinigingen op de zorg loslaten. Bovendien is een stabiel kabinet ook wat waard.

Hoe kijkt u naar de ontwikkelingen; wordt de zorg het kind van de rekening, of is ze bij D66 en CDA in goede handen?