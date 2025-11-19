Nieuwe PVV-woordvoerder voor preventie en jeugdzorg stelde sinds eind 2023 één Kamervraag

Rachel van Meetelen zit sinds de verkiezingen van 2023 in de Tweede Kamer namens de PVV. Ze werd in het najaar van 2023 gebeld door Geert Wilders, met de mededeling dat ze op nummer drie van de kieslijst was gezet . In de nieuwe Tweede Kamer is ze namens haar partij onder meer woordvoerder preventie.

Rachel van Meetelen (PVV)

Als uitbaatster van met kermissen meereizende poffertjeskramen, luisterend naar de naam Van Meetelen Nostalgische Specialiteiten, heeft Van Meetelen vooral geprobeerd zich sterk te maken voor de kleine ondernemer. En dan met name tegen de (door deze mkb-er als zwaar en lastig ervaren) wet- en regelgeving.

Ze is sinds 2023 lid van het hoofdbestuur van de Nationale Bond van Kermisbedrijfshouders. Maar tot concrete politieke actie wist deze hardwerkende onderneemster nauwelijks te komen. Haar officiële activiteit als Kamerlid beperkt zich in de jaren van het kabinet-Schoof tot één schriftelijke Kamervraag; over rellen en racistische leuzen die zouden zijn geuit naar kermisexploitanten in Emmeloord.

De geboren Amsterdamse, woonachtig in het Brabantse Bergen op Zoom, stond bij de afgelopen verkiezingen op plaats 25 van de PVV-lijst. Ze mag zich dus wederom Kamerlid noemen. Nu met onder andere in haar portefeuille: preventie, het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), leefstijlpreventie en jeugdzorg.

Noviteit

Dat er een woordvoerder is bij de PVV die zich expliciet met preventie bezighoudt is een noviteit. De partij heeft er niet zo veel mee. Oud-staatsecretaris voor de langdurige zorg Vicky Maeijer, diende in 2023 een motie in waarin ze de overheid ‘oproept te stoppen met mensen voorschrijven hoe zij moeten leven’. Dit naar aanleiding van het bericht dat bij het Erasmus MC de kroketten van het restaurantmenu werden gehaald.

Haar partijgenoot Patrick Crijns viel afgelopen jaar staatssecretaris Karremans aan op diens poging het nationaal preventieakkoord te verscherpen. In haar verkiezingsprogramma voor de afgelopen verkiezingen wijdt de PVV geen woord aan preventie. Behalve dan waar het gaat om afschaffing van de btw op de boodschappen, “waardoor burgers makkelijker gezonde keuzes kunnen maken”.

Uitdagende eer

Aan Rachel van Meetelen dus de eer om haar partij alsnog wat preventie-bewustzijn bij te brengen. En een visie te ontwikkelen op de jeugdzorg, waar in het programma ook minimaal op wordt ingegaan.

