Pop-up store op Utrecht CS zet zorgbaan in de etalage

Een tijdelijke winkel op station Utrecht Centraal moet zij-instromers en herintreders motiveren om voor een baan in de zorg te kiezen. De winkel is onderdeel van de Ontdekdezorg-week en opent op 10 maart.

De Ontdekdezorg pop-up store is een initiatief van RegioPlus, het samenwerkingsverband van veertien regionale werkgeversorganisaties in zorg en welzijn. Wethouder Maarten van Ooijen opent de winkel op 10 maart om 14.15 uur.

Bezoekers van de tijdelijke winkel kunnen onder meer kennis maken met de wereld van zorg en welzijn door de ‘Z-factor test’ te doen. Daaruit moet blijken of ze geschikt zijn voor het werk in deze sector. Daarnaast zijn er loopbaancoaches aanwezig voor inhoudelijke vragen en kunnen geïnteresseerden in gesprek met mensen die zelf al jaren in de sector werken.

De Ontdekdezorg week is de nieuwe naam van de Week van Zorg en Welzijn. RegioPlus organiseert deze week al enige jaren, om meer mensen te motiveren om te kiezen voor een baan in Zorg en Welzijn.