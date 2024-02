Portefeuilleverdeling Helder en Dijkstra bekend

De portefeuilleverdeling tussen de twee bewindspersonen Conny Helder en Pia Dijkstra van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is bekendgemaakt.

Conny Helder is demissionair minister van VWS en gaat over de volgende onderwerpen:

• Langdurige zorg: ouderenzorg, gehandicaptenzorg, mensen met een beperking

• Ggz (incl. verslavingszorg)

• Wijkverpleegkundige zorg

• Persoonsgebonden budget

• Kwaliteitsbeleid care

• Arbeidsmarktbeleid (incl. initiële zorgopleidingen en Wet Topinkomens)

• Sport

• Proces coördinatie verantwoording covid-19 bij VWS

• Rechtmatige zorg en goed bestuur

• Ontregel de zorg

• Organiseerbaarheid/ regionalisering

• Beleidskader patiënten- en cliëntenorganisaties

• Taskforce Optimale inzet zorgmedewerkers

• Zorgbonus, Nationale Zorgreserve en coronabanen

• IGJ

• Eigenaarstaken voor de concernorganisaties van VWS

Pia Dijkstra is demissionair minister voor Medische Zorg en krijgt de volgende taken:

• Curatieve Zorg

• Corona

• Bevolkingsonderzoeken, o.a. kanker

• Zorgverzekeringswet

• Zorgtoeslag

• Pakketbeheer

• Drugs

• Genees- en hulpmiddelen

• Gezondheidsbescherming: voedselveiligheid, productveiligheid en toezicht daarop door NVWA • Infectieziektebestrijding

• Medische technologie en innovatie

• Medisch-ethische vraagstukken

• Pandemische paraatheid

• Betaalbaarheid van de zorg

• Medisch-specialistische vervolgopleidingen (incl. Wet BIG)

• Duurzaamheid in de zorg

De portefeuille van de staatssecretaris van VWS blijft onveranderd.