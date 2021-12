Positief advies in VS over eerste coronamedicijn

Interessant voor u

Nieuws Zorgbedrijf Ontzorgd Wonen failliet Ouderenzorgorganisatie Ontzorgd Wonen is 10 november failliet verklaard, meldt RTL Nieuws. De 250 ouderen met dementie én niet-aangeboren hersenletsel krijgen een ander onderkomen. De 180 medewerkers zijn ontslagen Lees verder

Nieuws Minder patiënten met corona in ziekenhuizen Na zes aangesloten dagen van stijgingen is het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen woensdag gedaald. In totaal zijn er nu 2768 covidpatiënten opgenomen. Dat zijn er 77 minder dan dinsdag, blijkt uit cijfers van het LCPS. Lees verder

Nieuws Verzuim ziekenhuizen in drie maanden van 6 naar 10 procent Het ziekteverzuim bij ziekenhuismedewerkers is de afgelopen drie maanden fors gestegen: van zes naar tien procent. Lees verder

Nieuws Nieuwbouw Aafje-verpleeghuis in Kralingen van start Op vrijdag 19 november is de laatste heipaal geslagen op de bouwplaats aan de Kralingseweg 500 in Rotterdam. Daarmee is het eerste nieuwbouwproject van 'Hof van Kralingen' officieel gestart. Naar verwachting wordt het verpleeghuis medio 2023 af. Lees verder