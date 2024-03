Positieve beoordeling snelle toets deltaplan ouderenzorg Maastricht-Heuvelland

Vijftien maatschappelijke organisaties in Maastricht en het Heuvelland hebben samen een Deltaplan voor de zorg voor ouderen opgesteld. Het plan zet fors in op het versterken van de zorg- en welzijnsinfrastructuur in wijken en dorpen.

Het deltaplan heeft een positieve beoordeling ontvangen op de snelle toets zodat er nu gewerkt kan worden aan een concreet transformatieplan.

Woonzorgzones

Een belangrijke oplossing wordt gezien in zogeheten woonzorgzones. Dat zijn afgebakende gebieden waar verschillende vormen van zorg en ondersteuning worden geboden en waar mensen naar elkaar omkijken, elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en elkaar helpen.

Het Deltaplan ziet ook de grote waarde van niet-professionele zorgverleners zoals buurtbewoners, (zorg)studenten, gepensioneerden en anderen die willen helpen bij welzijns- en lichte zorgtaken. En kijkt daarbij naar innovatieve oplossingen die vraag en aanbod samenbrengt. Daarnaast zal technologie een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door het gebruik van sensoren en andere hulpmiddelen om zelfredzaamheid te bevorderen.

Toekomstbestendig

Organisaties voor ouderenzorg (Envida, Sevagram, Thuiszorg Groot Limburg, Vitala+), welzijnswerk (Trajekt) de huisartsen (ZIO), Steunpunt Mantelzorg Zuid en woningcorporaties (Wonen Limburg, Maasvallei, Woonpunt, Servatius, Krijtland Wonen, Wonen Meerssen) slaan samen met Levanto en Radar de handen ineen om de ouderenzorg te transformeren en toekomstbestendig te maken.

Petra Lamberts, directeur besturing en strategie bij Envida: “Wij geloven sterk in de wens van ouderen om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. We streven ernaar om de zorg die we traditioneel binnen de muren van een verpleeghuis bieden, ook zoveel mogelijk beschikbaar te maken in de woonzorgzones.”

Leon Breukers, directeur-bestuurder Servatius: “Als woningcorporatie staan wij voor voldoende en betaalbare woningen, ook voor ouderen. Op deze manier bouwen wij samen aan de veerkrachtige wijk van morgen”.