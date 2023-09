Positieve beoordeling snelle toets voor Mental Health Hub

Het project Mental Health Hub in Doetinchem heeft een positieve beoordeling op de ‘snelle toets aanvraag’ ontvangen. De Mental Health Hub werkt aan een Ecosysteem Mentale Gezondheid. De positieve beoordeling houdt in dat verzekeraars Menzis en Zilveren Kruis de doorontwikkeling van dit ecosysteem voor de gehele Achterhoek geschikt vinden.

Nu de snelle toets is goedgekeurd, kan er een gezamenlijk transformatieplan worden ingediend die nodig is voor de financiering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Het is een gezamenlijk project van gemeente Doetinchem, de Stadskamer, Buurtplein, Huisartsenzorg Oude IJssel, Iriszorg, Menzis, GEM en GGNet.

Laagdrempelig netwerk

Het doel van het project Mental Health Hub, nu in Doetinchem gefinancierd door ZonMw, is om een zo laagdrempelig mogelijk netwerk (ecosysteem) in te richten op het gebied van mentale gezondheid. Inwoners en de verschillende organisaties bouwen nu al anderhalf jaar aan dit netwerk in hun wijk of buurt. Bijkomend voordeel is dat mensen niet op wachtlijsten voor de gespecialiseerde zorg komen.

“Het project in Doetinchem sluit aan bij de landelijke beweging om tot verandering in de benadering van mentale gezondheid en dus ook de GGZ te komen. In Doetinchem zijn daarvoor duidelijke stappen gezet. Door nu te gaan versnellen en straks op te schalen in de gehele Achterhoek wordt de impact van het project verbreed”, zegt Chantal Koopmans, lid kerngroep project GEM en zorgdirecteur GGNet.

Snelle toets

Snelle toetsen zijn schetsen van samenwerkingsprojecten die kansrijk zijn om op te schalen. De verzekeraars beoordelen deze toetsen op verwachte impact. Nu deze is goedgekeurd, kan er een transformatieplan worden ingediend die nodig is voor de financiering vanuit het IZA voor de verdere ontwikkeling in de gehele Achterhoek. De verzekeraars worden betrokken bij de uitwerkingen van het definitieve transformatieplan.