Praktijk van doodgeschoten docent werkt naar heropening toe

De huisartsenpraktijk waar de man werkte die donderdag in het Erasmus MC werd doodgeschoten, gaat vanaf volgende week langzaam en voorzichtig weer open voor patiënten. “Eerst op een beperkt deel van de dag en met beperkte menskracht. We kijken naar wat het team aankan”, zegt bestuurder René Baljon van Stichting Zonboog. Dat is de stichting waar de praktijk Gezondheidscentrum Katendrecht in Rotterdam onder valt.

Gezondheidscentrum Katendrecht is in elk geval tot en met vrijdag dicht. Het is nog niet bekend wanneer het centrum open gaat. Zonboog wil daar donderdag een besluit over nemen en daarna de aangesloten buurtbewoners informeren.

De ervaringen van het team bepalen hoe de heropening gaat. “Het kan zijn dat dit goed gaat en dat we na een tijdje kunnen opschalen, het kan zijn dat het tegenvalt en dat we moeten afschalen. En misschien volstaat het en houden we het in stand. Voor sommige collega’s zou het louterend kunnen zijn om weer even bezig te zijn met hun werk”, aldus Baljon.

Eerst online

De stichting vraagt mensen om straks eerst op thuisarts.nl te kijken of ze daar het antwoord op hun vraag kunnen vinden, voordat ze de praktijk benaderen. “Als ze er niet uitkomen, kunnen ze vragen om een e-consult, een online-afspraak. En als ze er dan nog niet uitkomen, kunnen ze een afspraak maken. Alle spoedgevallen worden voorlopig overgenomen door andere praktijken.”

Professionele hulp

Op de praktijk is straks professionele hulp aanwezig voor alle medewerkers. De terugkeer naar het werk kan emotioneel misschien heel zwaar voor hen worden. “Het is heel lief als iemand voor de balie staat en zijn of haar verhaal doet. Dat kun je een of twee keer hebben, maar na dertig keer loopt je eigen emmer ook vol. Mensen moeten van hun werk weg kunnen, de tijd krijgen om alles op een rijtje te zetten. Misschien moeten we soms eerder dicht dan we gepland hadden. Alles is mogelijk, zolang we maar goed communiceren.”

Schokgolf

Volgens Baljon is er door de gewelddadige dood van huisarts en docent Jurgen Damen (43) “een schokgolf door de wijk gegaan. Er is heel veel verdriet in de wijk. Er zijn heel veel bloemen gelegd bij een geïmproviseerd monument, we worden bedolven onder kaarten en bloemen. Het is op een bepaalde manier heel fijn als je hoort hoe sommige mensen reageren, een positieve verrassing.” In de praktijk ligt een condoleanceregister voor Damen. Baljon: “Veel mensen hebben dat getekend. Hoeveel weet ik niet, ik ben niet gaan tellen.” (ANP)