Praktijksteun neemt online poh-ggz over van Sol Psychotherapie

De Eindhovense poh-ggz-organisatie Praktijksteun neemt de online poh-ggz-zorg over van Sol Psychotherapie. Dat is een Rotterdamse ggz-instelling die zicht richt op online zorg.

“Wij verzorgen momenteel voor een groot aantal huisartsenpraktijken fysieke en hybride poh-ggz”, zegt Niek Janssen, directeur van Praktijksteun in een toelichting. “Door de overname van deze volledige online poh-ggz voegen we een waardevolle nieuwe dimensie toe aan onze dienstverlening.” Volgens de directeur helpt dat om voldoende zorg te kunnen leveren bij huisvestingsproblemen en personeelstekort.

Pionieren

Sol Psychotherapie begon in 2022te pionieren met pog-ggz, in samenwerking met Flexdokters, NiceDay en Zilveren Kruis. De pilot leverde hoopgevende resultaten op, maar vanwege de beperkte schaalgrootte en lastige financiering bleek het lastig er op eigen houtje verder mee te gaan. Daarop werd besloten op zoek te gaan naar een partij met meer slagkracht om het over te nemen. Die is nu gevonden in Praktijksteun.

“Sol Psychotherapie kan zich nu volledig richten op haar rol als innovatieve online ggz-instelling”, zegt Jennifer van den Berg, algemeen directeur van SOL Psychotherapie.