Digitale transformatieplan van ggz organisaties Mediant en GGNet door snelle toets

Zorgverzekeraars Menzis en Zilveren kruis hebben groen licht gegeven voor het plan waardoor de organisaties de plannen en de routekaart nu concreet kunnen gaan maken.

Meer regie voor cliënt

De organisaties hebben gezamenlijk een plan uitgewerkt dat zich richt op de waarde van digitalisering voor cliënt en medewerker. Allereerst worden digitale middelen ingezet om cliënten meer regie te geven voor en tijdens de behandeling. Intake en triage kunnen digitaal sneller en eenvoudiger verlopen, er ontstaat meer flexibiliteit in tijd en plaats van de hybride behandeling en cliënten kunnen actief aan de slag met zelfhulpmodules en digitale thuismonitoring.

Behandelaren ondersteunen

Ook behandelaren worden ondersteund door de inzet van technologie. Administratieve lasten worden verlaagd met slimme oplossingen zoals spraakgebaseerd rapporteren en een digitale assistent voor verslaglegging. Daarnaast kunnen datagedreven inzichten uit metingen en monitoring het beeld van de behandelaar verrijken of aanknopingspunten geven voor interventies. Uiteindelijk blijft digitalisering mensenwerk; daarom is er in het plan ook aandacht voor de kennisontwikkeling en digitale vaardigheden.

IZA

Het plan van Mediant en GGNet draagt bij aan het behalen van de doelen uit het Integraal Zorgakkoord (IZA), waarbij de partijen de plannen dan ook waar willen maken met geld van het IZA.

Rouchdi Bouaziz, manager bij GGNet: “De mate waarin we nu gezamenlijk de verantwoordelijkheid pakken en innoveren is nieuw.” Marlien van der Maas, manager bij Mediant: “Door in onze regio krachten te bundelen, kunnen we expertise delen, van en met elkaar leren en de veranderkracht vergroten en versnellen.”