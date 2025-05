‘Maak bemoeizorg weer landelijk beschikbaar’

© Lustre Stock.adobe.com

Daarom moet de bemoeizorg weer terug in de wetgeving. Bemoeizorg maakt het mogelijk om eerder in te grijpen waardoor verergering van psychische problemen wordt voorkomen. De Nederlandse ggz roept daarom op tot landelijke beschikbaarheid en structurele financiering van bemoeizorg, zodat deze in elke gemeente toegankelijk wordt georganiseerd.

Sinds de invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning in 2015 is bemoeizorg niet meer wettelijk geregeld en vaste landelijke bekostiging ontbreekt. Als gevolg daarvan verschilt de inzet van contact maken met verwarde personen per gemeente. De Nederlandse ggz noemt dit een serieus probleem. Voorzitter Ruth Peetoom: “Mensen met onbegrepen gedrag kiezen er niet voor de controle te verliezen of geen zorg te zoeken. We weten dat 65 procent van de mensen over wie een overlastmelding wordt gedaan bij de politie, niet bekend is bij de zorg. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor zowel de persoon zelf als naasten, buren en andere direct betrokkenen.”

Ggz-teams

In sommige regio’s bezoeken speciale ggz-teams mensen over wie een melding is gedaan. Voor deze bezoeken is geen structurele financiering. Peetoom: “Dit valt of staat dus met een goede samenwerking met de gemeente. Maar ook gemeenten hebben hier niet altijd het geld voor beschikbaar. En dan stoppen de pogingen om contact te leggen, terwijl we weten dat iemand nabijheid en waarschijnlijk hulp nodig heeft. Dat is enorm frustrerend want de problemen van deze mensen worden ondertussen erger.”

Bemoeizorg en structurele financiering

Peetoom voelt zich gesteund door de oproep van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) en de burgemeesters van Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag. Ook zij pleiten voor structurele financiering en wettelijke verankering van bemoeizorg. “Voor ons is het cruciaal dat de Tweede Kamer deze oproepen ter harte neemt en omzet in actie bij het kabinet. Daarnaast is het waardevol om te zien dat burgemeesters zich hard maken voor zowel bemoeizorg als structurele financiering voor maatwerk en plekken voor deze groep mensen. Laat dit gezamenlijke signaal, na alle onderzoeken en rapporten, nu zorgen voor de nodige stappen.”

Woensdag 28 mei is er een plenair debat in de Tweede Kamer over mensen met verward gedrag.