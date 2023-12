Praktisch opgeleiden in de zorg kunnen niet doorgroeien in salaris

In sommige deelsectoren binnen de zorg blijkt dat de hoogte van de beloning meer dan in andere sectoren samenhangt met opleidingsniveau en werkervaring en is het niet mogelijk om door te groeien. Dat geldt vooral voor de sectoren die werken met de functiewaarderingssystematiek van FWG.

Bij de deelsectoren ziekenhuizen, ggz, gehandicaptenzorg en in de vvt verdienen werknemers met een wetenschappelijk onderwijsniveau meer dan in andere sectoren in Nederland. Dat geldt vooral voor medisch specialisten. Medewerkers die daarentegen een mbo-opleiding hebben of geen startkwalificatie verdienen in de zorg minder dan vergelijkbare werknemers in andere sectoren.

Strikte loonstructuur

Dat blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek in opdracht van demissionair minister Helder. Volgens de onderzoekers komt het grote verschil tussen hoog en praktisch opgeleiden door de strikte loonstructuur. Bij een bepaald opleidingsniveau is het op een gegeven moment niet meer mogelijk verder te groeien in loon. Dat geldt minder of niet voor de deelsectoren die niet met het functiewaarderingssysteem werken, zoals de medewerkers van umc’s.

Loonkloof

Eerder kwam al naar buiten dat de loonkloof tussen de zorg en andere sectoren in Nederland dit jaar tijdelijk even verkleind werd naar 3 tot 4 procent, maar begin volgend jaar weer zal groeien naar 6 procent.

Vanwege de demissionaire status van het kabinet laat minister Helder acties die kunnen volgen op de uitkomsten van deze onderzoeken aan een volgend kabinet.