‘Premiekorting voor iedereen bij afschaffing vrijwillig eigen risico’

Het vrijwillig eigen risico in de zorgverzekering moet worden afgeschaft, benadrukt Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW opnieuw in een betoog. “Ons zorgstelsel is gebaseerd op solidariteit. Het vrijwillig eigen risico is een inbreuk op de solidariteit en past daarom niet in ons zorgstelsel”, aldus De Groot.