PrEP-zorg wordt beschikbaar voor iedereen met risico op hiv

Alle mensen die een verhoogde kans hebben het aidsvirus (hiv) op te lopen, krijgen vanaf volgend jaar toegang tot PrEP-zorg, schrijft demissionair zorgminister Ernst Kuipers in een brief aan de Tweede Kamer. Momenteel hebben alleen mannen die seks hebben met mannen en transgender personen met een hoger risico op hiv recht op zorg rondom de hiv-preventiepil.

De uitbreiding geldt voor degenen die zelf niet tot de risicogroep behoren, maar wel seks hebben met mensen uit die groep. De zorg bestaat uit periodieke consulten en diagnostiek, en dat kost geld. Ook is er meer zorgcoördinatie nodig als de groep groter wordt. Kuipers trekt hier jaarlijks 1 miljoen euro extra voor uit, waardoor het totale budget voor de PrEP-zorg uitkomt op ruim 7 miljoen euro per jaar.

Zelf betalen

De kosten voor de preventiepil zijn wel voor eigen rekening en komen volgens Kuipers neer op zo’n 30 euro per maand. Nu is dat nog een eigen bijdrage van 7,50 euro. Volgens de woordvoerder van de minister is ervoor gekozen om iedereen nu zelf het volle bedrag te laten betalen, zodat er meer geld overblijft voor PrEP-zorg voor een grotere groep.

Aidsfonds – Soa Aids Nederland is blij met het voorstel van Kuipers, maar vindt het toch problematisch dat mensen de medicatie zelf moeten betalen. “Bij het behoud van de huidige prijsniveaus zal dit voor de meeste mensen geen obstakel zijn”, erkent de organisatie. Dat kan echter in de toekomst veranderen, bijvoorbeeld wanneer door tekorten de goedkopere varianten niet beschikbaar zijn. De organisatie vindt dat alle PrEP-zorg en medicatie vergoed moet worden via de zorgverzekering, zonder dat dit ten koste gaat van het eigen risico.

Maandag werd bekend dat het aantal nieuwe besmettingen met hiv de afgelopen jaren sterk gedaald is in Amsterdam. Werden er in 2010 ongeveer tweehonderd gevallen van besmetting geconstateerd, vorig jaar waren dat nog maar negen. (ANP)