Present-Waardeburgh vindt bestuurder in voormalig wethouder

Van der Vlies is bestuurskundige en heeft ervaring als wethouder en zorg- en welzijnsbestuurder. “Met Michiel halen wij een kundige en allround bestuurder binnen. Zijn ervaring in de gemeentepolitiek en in de welzijnswereld komt goed van pas met het oog op de ontwikkelingen in de ouderenzorg.”, reageert rvt-voorzitter Trudy Prins.

Fusie

Interim-bestuurder Gijsbert Buijs is sinds december 2020 werkzaam bij Waardeburgh. Onder zijn leiding zijn Waardeburgh en Present per 1 juni 2023 bestuurlijk gefuseerd. Buijs stopt per 31 december 2023. De dag na zijn vertrek, op 1 januari 2024, start Van der Vlies en vindt de juridische fusie plaats. “Een goed moment om aan te treden”, aldus de aankomend bestuurder.