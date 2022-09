Prijs voor automaat met gezonde voeding in zorginstellingen

De Health Food Wall, een automaat die gezonde en duurzame maaltijden aanbiedt, is onderscheiden met een award voor het meest innovatie idee om gezonde voeding laagdrempelig aan te bieden in ziekenhuizen en zorginstellingen.

“Meer groente in de zorg” was het thema van het zesde Groentecongres, waarop de award werd uitgereikt. Patiënten, bezoekers en medewerkers kunnen via de Health Food Wall eenvoudig aan een gezonde maaltijd komen. Het is een daarmee volgens de jury, die de onderscheiding toekende, een goed alternatief voor de reguliere automaten die veelal snoep, koek, chips en frisdrank bevat.

Alliantie voeding in de zorg

Het GroenteCongres is een initiatief van Stichting Food For Better Life Style, ondersteund door onder meer de Alliantie Voeding in de Zorg, Health Holland en Goede Zorg Proef Je.