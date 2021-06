Prikbussen naar wijken voor hogere vaccinatiegraad

Het ministerie van VWS heeft besloten over enkele weken een landelijke dag te organiseren waarop prikbussen de wijk ingaan om mensen te vaccineren tegen covid-19. Het doel van de campagne is om de vaccinatiedoelstelling van het demissionaire kabinet van 85 procent te halen.

Op dit moment heeft 84 procent van de Nederlandse bevolking van zestien jaar en ouder een prik gehad of wil deze gaan halen, blijkt uit gedragsonderzoek van het RIVM. De vaccinatiebereidheid is het grootst onder zestigplussers (98 procent) en het kleinst in de leeftijdsgroep 16 tot en met 24 jaar (71 procent).

Naast een hoge vaccinatiegraad is vooral de spreiding van het aantal prikken belangrijk, aldus het ministerie. Daarom gaan de prikbussen vooral naar plekken waar de vaccinatiebereidheid volgens het RIVM laag is, zoals achterstandswijken en christelijke gemeenten. (ANP)