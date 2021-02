Prinses Máxima Centrum loopt ‘vele miljoenen euro’s mis’

Dat zegt bestuurslid Rob Pieters bij RTV Utrecht.

De financiële problemen zijn ontstaan doordat goede doelen vorig jaar minder geld gaven aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. Ook kwamen er minder particuliere giften binnen. Dit heeft volgens Pieters grote gevolgen voor onderzoek naar nieuwe behandelingen. “We zullen de komende jaren nieuwe behandelingen moeten uitstellen, omdat het geld om ze te ontwikkelen en ze toe te passen niet aanwezig is.”

COVID-19

Hij geeft aan dat het kinderkankercentrum tien tot vijftien miljoen euro per jaar is misgelopen. De huidige behandelingen en dagelijkse zorg voor de patiëntjes is volgens Pieters niet in gevaar. De bestuurder roept nu niet de goede doelen ten hulp, maar richt zich tot Den Haag. “De politiek moet aandacht krijgen voor dit probleem. Er gaan miljarden naar Covid en het compenseren van allerlei sectoren. Ik zou graag zien dat de overheid en de politiek in het algemeen ook oog heeft voor ons probleem en dat daar ook steun voor komt, het kankeronderzoek en het kinderkankeronderzoek in het bijzonder.”