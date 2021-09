Prinses Máxima Centrum ontvangt 2,79 miljoen euro vanuit Charity gala

Interessant voor u

Het personeel van de intensive care van het Erasmus MC in Rotterdam voelt zich niet gehoord door afdelingshoofd Diederik Gommers en het management. Afgelopen maandag liep een crisisbijeenkomst tussen Gommers, ic-directeur Johanneke Mulder en het verontruste personeel uit de hand. Dat blijkt uit een interne, anderhalf uur durende video-opname van de bijeenkomst, die is bekeken door NRC.

Kiesraad: kortere proef met stemhulp verstandelijk gehandicapten

Het is goed dat er een proef wordt gedaan om kiezers met een verstandelijke beperking te helpen in het stemhokje, maar de Kiesraad wil dat alle gemeenten aan het experiment kunnen meedoen, en niet slechts de tien tot vijftien gemeenten waartoe demissionair minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) in juni van dit jaar besloot. De Kiesraad wil ook dat het experiment sneller wordt afgerond dan in de beoogde vijf jaar.