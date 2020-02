Privacy-waakhond tikt CZ op de vingers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt CZ een last onder dwangsom op omdat de zorgverzekeraar bij vergoedingsaanvragen voor revalidatiezorg meer medische gegevens heeft verwerkt dan noodzakelijk. Daarmee heeft CZ in strijd met de privacywet gehandeld, aldus de AP.

Bij de gewraakte aanvragen gaat het om verzekerden die medisch-specialistische revalidatiezorg nodig hadden, voor onder meer complexe botbreuken of een aandoening aan de motoriek. Voor de vergoeding hiervan vereist CZ een voorafgaande akkoordverklaring ook wel aangeduid als machtigingsvereiste. Aan die akkoordverklaring kan CZ aanvullende voorwaarden stellen.

Klachten

Twaalf verzekerden deden hierover hun beklag bij de AP gevraagd omdat ze vinden dat CZ voor de beoordeling van hun aanvragen voor revalidatiezorg te veel bijzondere persoonsgegevens heeft verwerkt. De AP stelt de klagers nu in het gelijk. Volgens de AP heeft CZ meer persoonsgegevens gevraagd dan noodzakelijk voor dergelijke beoordelingen.

Beroep

CZ heeft tegen het besluit van de AP weliswaar beroep ingesteld, maar is op een paar punten overstag gegaan. Zo heeft CZ de bewuste gegevens van de twaalf verzoekers uit haar systemen verwijderd. Ook heeft zij een beleidsdocument voor machtigingsaanvragen verwijderd van haar website.

Geval tot geval

Bovendien zal CZ bij de beoordeling van machtigingsaanvragen voor medisch-specialistische revalidatie zonder opname van geval tot geval nagaan of aanvullende gegevens nodig zijn. Uitgangspunt daarbij is de informatie die noodzakelijk is volgens het beroepskader en het standpunt van Zorginstituut Nederland.