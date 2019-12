Privacywaakhond tikt kwaliteitsinstituut ggz op de vingers

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de Alliantie kwaliteit in de Geestelijke Gezondheidszorg (Akwa GGZ) alsnog een berisping gegeven in verband met een oud bestand van ROM-data. Akwa GGZ heeft de data in augustus vernietigd, omdat de AP in mei al eens had geoordeeld dat deze moesten worden beschouwd als persoonsgegevens, die niet verwerkt mogen worden.

Akwa GGZ heeft het bestand maar een aantal maanden in handen gehad. Het kwaliteitsinstituut had het begin 2019 overgenomen van de Stichting Benchmark GGZ (SBG), die toen ophield te bestaan. Het onderzoek van de AP vond plaats naar aanleiding van een melding in 2017 en richtte zich dus in eerste instantie op de verwerking van de data door SBG.

“Omdat SBG inmiddels niet meer bestaat als rechtspersoon, legt de AP alleen een handhavende maatregel op aan Akwa GGZ. Dat is in dit geval een berisping omdat Akwa GGZ de dataset in quarantaine heeft geplaatst en daarna heeft vernietigd”, zo laat privacywaakhond AP weten.

Dominique Vijverberg, directeur van Akwa GGZ, reageert positief op de uitspraak van de AP. “We zijn blij dat de uitspraak er nu is, dat deze duidelijk is en dat het onderzoek hiermee is afgerond. De uitspraak heeft geen consequenties voor onze huidige werkwijze. Wij werken uitsluitend nog met gepseudonimiseerde gegevens waarvoor de patiënt uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven”, aldus Vijverberg.

Persoonlijke gezondheidsgegevens

De AP heeft bij de uitspraak nogmaals vast dat het om persoonsgegevens over de gezondheid gaat. Die mogen niet worden verwerkt, omdat gezondheidsgegevens gevoelige informatie geven over een persoon. Een wettelijke uitzondering bestaat voor instellingen voor de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening. Daar kon noch SBG nog Akwa GGZ zich op beroepen.

De AP deed ook onderzoek naar de werkwijze van SBG. Daaruit bleek dat de organisatie niet genoeg technische waarborgen heeft ingebouwd om te voorkomen dat de gegevens herleidbaar zouden zijn tot personen.

ROM in de ggz

De dataset kwam voort uit Routine Outcome Measures, vragenlijsten die behandelaren in de ggz afnemen om de voortgang van behandelingen te volgen. Akwa GGZ heeft de dataset in augustus van dit jaar dus al vernietigd, onder meer omdat de patiënten achter de data nooit toestemming hadden gegeven voor het hergebruik van hun gegevens.

In de afgelopen jaren is veel discussie geweest en zijn rechtszaken gevoerd over het gebruik van ROM-data. ROM moest het mogelijk maken om kwaliteit in de ggz te meten en vergelijken. Het veld zette echter steeds meer vraagtekens bij de geschiktheid van het instrument hiertoe. Vooral de verplichte aanlevering van gegevens voor een landelijke databank van de Stichting Benchmark GGZ (SBG) vanaf 2011 streek veel zorgaanbieders tegen de haren in.

Toegevoegde waarde

Alvorens de omstreden dataset te vernietigen, heeft Akwa GGZ nog wel onderzocht of de oude dataset nog toegevoegde waar had. “In de praktijk blijkt de behoefte van het veld voor inzage in de historische data sterk afgenomen”, stelde Akwa GGZ toen.