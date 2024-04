Private equity laat zorg misschien beter presteren

35 private equity-partijen zijn actief in Nederlandse zorginstellingen die zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. Uit nieuw onderzoek blijkt ook dat deze zorgaanbieders mogelijk beter presteren dan reguliere ziekenhuizen. De onderzoekers maken zelf een voorbehoud bij de data over kwaliteit van zorg.

Op basis van openbare bronnen zoals Zorginzicht laten onderzoekers van EY zien dat er geen aantoonbare verschillen zijn tussen zorginstellingen met private equity en zorginstellingen zonder private equity wat betreft kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg. Zorgaanbieders met private equity blijken zelfs iets beter te presteren op het gebied van de kwaliteit van zorg bij heupprotheses dan zelfstandige behandelklinieken en aanzienlijk beter dan ‘normale’ zorginstellingen, omdat er minder complicaties optreden. De vraag is hoe hard de data zijn om dat echt te kunnen concluderen.

Geen basis voor conclusies

De onderzoekdata was moeilijk verkrijgbaar, zo staat in het onderzoek. Declaratiedata van de zorgverzekeraars via Vektis was ‘helaas niet voor dit onderzoek beschikbaar’ en relevante data bij onder andere CBS, de IGJ, Patiëntenfederatie Nederland en beroepsverenigingen leverde volgens de onderzoekers ook geen bruikbare databronnen op. De onderzoekers benadrukken dan ook dat de informatie over de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van zorg gezien moeten worden als indicatief en geen basis mag zijn voor definitieve conclusies.

Amerikaans onderzoek

Er is lang gewacht op dit onderzoek. Sommige Tweede Kamerleden, waaronder NSC, proberen via vragen en moties private equity aan banden te leggen of fors terug te dringen in de zorg, maar de opeenvolgende ministers van VWS, Kuipers en Helder, wilden eerst meer weten over private equity in de zorg.

Tweede Kamerlid Jimmy van Dijk van SP verwees bijvoorbeeld naar een Amerikaans onderzoek waarin de kwaliteit van ziekenhuizen in eigendom van private equity werd vergeleken met die van andere ziekenhuizen. Uit dit onderzoek blijkt dat ondanks dat ziekenhuizen die waren overgenomen door private equity jongere patiënten aannamen, het aantal medisch complicaties steeg met 25,4 procent.

Meeste private equity in de mondzorg

De onderzoekers van EY kwamen uit op 35 private equity partijen die actief zijn in Nederlandse zorginstellingen die direct of indirect zorg leveren die valt onder de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg. De meeste van de partijen zitten in de mondzorg (11), gevolgd door de medisch specialistische zorg (8) en de vvt-sector (7 partijen). Met private equity bedoelen de onderzoekers partijen die financieringsoplossingen bieden aan niet beursgenoteerde ondernemingen. De voornaamste bron van rendement voor de investeerders is de verkoop van hun investeringen.

Co-Med is niet meegenomen in het onderzoek omdat dit weliswaar een commerciële partij is, maar geen private equity. Ook venture capital, financiering dat zich richt op start-ups of jonge ondernemingen, is niet meegenomen in dit onderzoek.

Het doel van het onderzoek was een ‘objectief’ beeld te krijgen van de gevolgen van private equity-financiering op de zorg. Onderzoekers wilden naast de omvang ook meer weten over de kwaliteit van zorg, de betaalbaarheid en toegankelijkheid. Onderzoekers hebben kwalitatieve data gebruikt om profielen te maken over zorgaanbieders die gefinancierd zijn met private equity.

Minister Helder beraadt zich nog op de uitkomsten van het onderzoek. Ze geeft in het tweede kwartaal 2024 een inhoudelijke reactie op het rapport.