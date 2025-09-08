Private equity-partij wil opnieuw mondzorg-aanbieder overnemen

Nordic Capital is een private equity-onderneming die investeert in grote en middelgrote ondernemingen die actief zijn in Noord-Europa en Noord-Amerika. Nordic Capital investeert onder andere in sectoren zoals consumentengoederen, financiële diensten, gezondheidszorg, diensten en industriële technologie, technologie en betalingen. Een van haar portfoliobedrijven is European Dental Group met de dochteronderneming Top Mondzorg.

Top Mondzorg is een in Nederland gevestigde organisatie die actief is op de Nederlandse markt voor mondzorg met tandartspraktijken, orthodontistenpraktijken, praktijken voor complexe tandheelkundige behandelingen en praktijken op het gebied van mondziekten en kaak- en aangezichtschirurgie. Top Mondzorg biedt ook mondzorg voor zorgafhankelijke mensen aan.

Fresh is een in Nederland gevestigde organisatie die actief is op het gebied van tandheelkunde en tandtechniek. Fresh biedt eveneens mondzorg voor zorgafhankelijke mensen aan. Fresh is actief in de provincies Friesland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Noord-Brabant en Gelderland.