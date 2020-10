Pro Persona verwelkomt nieuw bestuurslid

Pro Persona heeft de opvolger van Cecile Exterkate bekend gemaakt: met ingang van 1 november 2020 zal Marc Verbraak toetreden tot de raad van bestuur van de ggz-instelling. Hij was al werkzaam binnen Pro Persona en kent de organisatie goed.

Verbraak is klinisch psycholoog en inmiddels ruim vijf jaar werkzaam binnen Pro Persona. Hij begon er als hoofd van het zorgprogramma Jeugd en werd al snel hoofd van het zorgprogramma Ontwikkelingsstoornissen. Hij was daarnaast ad interim hoofd van het zorgprogramma Persoonlijkheidsstoornissen. Sinds april 2020 is Verbraak als programmadirecteur betrokken bij een groot verandertraject binnen Pro Persona, meldt de instelling.

Sinds 2006 is Verbraak, naast zijn overige werkzaamheden, hoofdopleider van de gz-opleiding van het SPON/Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Sinds 2011 bekleedt hij de bijzondere leerstoel Gezondheidszorgpsychologie aan de Radboud Universiteit en vervult hij verschillende nevenfuncties, waaronder die van voorzitter van P3NL.