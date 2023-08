Pro Persona, IrisZorg en Ziekenhuis Rivierenland slaan handen ineen

De verslavingszorg van IrisZorg verhuist naar een gebouw in Tiel nabij het ziekenhuis Rivierenland. Pro Persona verleent daar al jaren psychische zorg. In het ziekenhuisgebouw ernaast kunnen bewoners basis ziekenhuiszorg krijgen. Door fysiek dicht bij elkaar te zitten, verwachten de zorgorganisaties ook inhoudelijke beter te kunnen samenwerken. Ziekenhuis Rivierenland, zorgverzekeraars en huisartsen hebben de aangedrongen op de samenwerking.

Zorg dichtbij huis

Het doel van de samenwering is dat bewoners van regio Rivierenland somatische, psychiatrische en verslavingszorg dichtbij huis krijgen. Op deze manier hoeven mensen minder ver te reizen. In het geval van acute psychiatrische problemen kan dat een belangrijk voordeel.

Zorg op de juiste plek

Een voorbeeld: tijdens een intake bij Pro Persona blijkt bij een cliënt met op het eerste oog psychiatrische problemen, dat deze samenhangen met verslavingsproblematiek. In de nieuwe samenwerking kan Pro Persona in zo’n situatie direct collega’s van IrisZorg betrekken en een gezamenlijke behandeling inzetten, vanuit hetzelfde pand. En vice versa is dat ook mogelijk. Met als groot voordeel een benadering die de kennis en ervaring van meerdere instellingen benut en de snellere en juiste behandeling voor de cliënt.

Crisisbeoordeling in Tiel

Nieuw is de ‘crisis beoordelingskamer’ die Pro Persona en IrisZorg in Tiel openen. De kamer is bedoeld om mensen in acute psychische nood in een veilige omgeving op te kunnen vangen en te beoordelen. Tot voor kort gebeurde dit op het politiebureau. Mensen belandden in een politiecel, terwijl ze geen strafbaar feit hadden gepleegd. Dit kan voor de betrokkenen een traumatische ervaring zijn.