Producent van medische isotopen bouwt fabriek in Veendam

Het Amerikaanse bedrijf Shine Medical Technologies gaat zijn Europese fabriek in de Groningse gemeente Veendam bouwen. Dat levert directe werkgelegenheid voor circa tweehonderd mensen op. De bouw van de fabriek begint in 2023.

Shine maakt medische isotopen, basisstoffen die nodig zijn in onderzoek naar onder meer kanker en de behandeling ervan. Het bedrijf gebruikt daarvoor een techniek waarbij geen reactor nodig is, zoals die in het Noord-Hollandse Petten. Volgens Shine is het productieproces daardoor veiliger, schoner en betrouwbaarder.

Logistieke mogelijkheden

Volgens het bedrijf gaven de logistieke mogelijkheden de doorslag in de keuze voor Veendam, dat als beste uit de bus kwam nadat meer dan vijftig mogelijke vestigingslocaties in verschillende Europese landen werden bekeken.

Werkgelegenheid

Naast directe werkgelegenheid is er ook werk voor toeleveranciers. Tijdens de bouw van de fabriek, die enkele honderden miljoenen euro’s gaat kosten, is er ook veel extra tijdelijke werkgelegenheid. Daarbij wordt gebruikgemaakt van lokale partijen, aldus Shine dat zijn hoofdkantoor heeft in Janesville in de Amerikaanse staat Wisconsin. (ANP)