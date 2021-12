Productievergunning voor nieuw radioactief geneesmiddel

Het middel met de naam Ac 225-PSMA bestaat uit actinium. Dat is een een radioactief materiaal, dat is gekoppeld aan PSMA (prostaat specifiek membraan antigeen). PSMA bindt specifiek aan prostaatkankercellen. Het zorgt er voor dat de radioactieve straling precies bij de te behandelen cellen uitkomt.

Effectiever

De beschadiging van tumorcellen door actinium is veel groter dan bij gebruik van andere soorten radioactieve materialen zoals lutetium. De tumorbestrijding lijkt dus effectiever. Of dit echt zo is, onderzoeken wetenschappers van het Erasmus MC momenteel in een fase 1-studie.

Actinium

Ziekenhuisapotheker Stijn Koolen is verantwoordelijk voor de productiefaciliteit. Hij zorgde er met een groot team voor dat het Erasmus MC de productie in eigen huis mocht starten. Stijn: “Met deze productievergunning zijn wij het eerste centrum in Nederland dat een geneesmiddel op basis van actinium gaat produceren.”