Productiviteit ziekenhuizen afgenomen

Na een lange periode van groei en stabiliteit is de productiviteit van ziekenhuizen tussen 2012 en 2019 sterk gedaald. In die periode leverden de Nederlandse ziekenhuizen gemiddeld per jaar 2 procent minder diensten per bestede euro.

Dat is de belangrijkste conclusie die volgt uit de nieuwste cijfers van de monitor Trends in Publieke Sector (TiPS) van IPSE Studies. Uit de trendmonitor blijkt dat in deze periode ook de productie van ziekenhuizen flink afneemt. Dit is vooral het gevolg van de verschillende hoofdlijnakkoorden die het ministerie van VWS en de sector met elkaar hebben afgesproken.

Hoger eigen risico

Daarnaast speelt het verhogen van het eigen risico waarschijnlijk een rol. Door de dalende productie is de productiviteit gedaald. “Dit is een bekend verschijnsel in de publieke dienstverlening”, aldus IPSE: “Bij een krimpende productie nemen de kosten minder dan evenredig af. Er ontstaat steeds meer ondoelmatigheid in het systeem.”

Het aandeel materiële kosten neemt toe ten opzichte van personele kosten en kapitaalkosten. Dit heeft onder andere te maken met het toegenomen belang van (dure) medicatie. De productiviteit daalt ook door de verdergaande schaalvergroting. Een deel van de ziekenhuizen is gesloten of heeft met een fusie te maken gehad. Uit veel onderzoek blijkt dat bij een toenemende omvang van ziekenhuizen de kosten per behandelde patiënt ook toenemen.