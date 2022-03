Proef Dordrecht om mantelzorg te verlichten

Albert Schweitzer ziekenhuis en Hello 24/7 zijn op zoek naar veertig (ex-)patiënten die willen deelnemen aan een kosteloze proef van een halfjaar in de regio Drechtsteden. Daarbij worden mantelzorgers en patiënten binnen revalidatietrajecten ondersteund. Hierdoor hopen de initiatiefnemers de zorg en nazorg voor patiënten te verlichten.

Vanuit de twee organisaties en met steun van de gemeente Dordrecht gaat deze week een proef van start. Hierbij wordt gekeken of extra mantelzorg-support aan (ex-)patiënten van Albert Schweitzer ziekenhuis kan bijdragen aan een lagere zorgvraag, door vermindering van terugval en heropname. Ze worden ondersteund met diensten en oplossingen van Hello 24/7.

“Recentelijk ontstond de gedachte dat slimme mantelzorg wel eens zou kunnen bijdragen aan een lagere zorgvraag bij het ziekenhuis, omdat zij problemen kunnen voorkomen of eerder signaleren. Of dit zo is, kan alleen bepaald worden door dit uit te proberen”, aldus Marcel Wilschut, innovatie-manager van het Albert Schweitzer ziekenhuis.

Huishoudelijke hulp

“Een halfjaar kunnen we kosteloos en vrijblijvend families ondersteunen met diensten zoals huishoudelijke hulp, verse maaltijden, familie-app en personenalarmering. We monitoren of we op die manier een verschil kunnen maken voor de geregeld druk belaste mantelzorger”, vertelt Arthur Clement, oprichter Hello 24/7.

De gemeente Dordrecht laat weten dat ze “een verantwoordelijkheid hebben voor het organiseren van de zorg” en steunt daarom initiatieven die de zorg kunnen verbeteren en vergemakkelijken.