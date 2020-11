Proef met plaszakken voor minder medicijnresten in het milieu

Om te voorkomen dat röntgencontrastmiddelen in het milieu terechtkomen, doen Nederlandse ziekenhuizen een proef. Patiënten krijgen in het kader hiervan speciale plaszakken mee naar huis. Ze kunnen de gevulde plaszakken bij het restafval deponeren.

Het gaat om poliklinische patiënten die een CT-scan ondergaan waarbij jodiumhoudende contrastmiddelen zijn toegediend. “Aangezien het contrastmiddel na 24 uur uit het lichaam is verdwenen, kan de lozing van deze stoffen eenvoudig voorkomen worden door patiënten plaszakken mee te geven. De urine van de eerste plasbeurten na de CT-scan wordt daarin opgevangen”, zegt Maastricht UMC+, een van de deelnemende ziekenhuizen.

140 ton medicijnresten

Het medicijngebruik in Nederland stijgt al jaren. Daardoor komen steeds meer medicijnresten via de ontlasting en urine in het oppervlakte- en grondwater. In Nederland wordt naar schatting per jaar 140 ton medicijnresten en 30 ton röntgencontrastvloeistof via zuiveringen op het oppervlaktewater geloosd.

Behalve Maastricht UMC+, doen ook Erasmus MC, Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft, Antonius ziekenhuis Sneek, de Noordwest Ziekenhuisgroep Alkmaar en het Deventer Ziekenhuis mee aan de proef. (ANP)