Proef met zorgcoördinatie: ‘Betere inzet thuiszorg verlaagt druk op de huisarts’

Het proefproject ‘Multidisciplinaire Triage Friesland’ draait om de de afhandeling (triage) van de acute zorgvragen tijdens de avond-, nacht- en weekenddiensten (ANW-uren). De triagisten van de deelnemende zorginstellingen zitten op zaterdagen bij elkaar bij de Dokterswacht in Heerenveen. “De triage vindt hierdoor gezamenlijk plaats waardoor een betere keuze kan worden gemaakt voor de inzet van een huisarts of een wijkverpleegkundige”, stellen de samenwerkende partijen

De eerste resultaten laten zien dat nu minder snel een huisarts wordt ingezet bij een acute zorgaanvraag. “Vaak kan de wijkverpleegkundige die al in de wijk aanwezig is de gevraagde zorg verlenen, bijvoorbeeld door het meten van de vitale functies bij een spoed zorgvraag. De wijkverpleegkundigen hebben hierbij de beschikking over een uitgebreide zorgtoolkit ofwel ‘dokterstas’. Dit leidt ertoe dat huisartsen minder vaak hoeven te worden ingezet. Zo wordt de druk op de huisarts – een toenemend probleem in ons land- verminderd.”

Effectieve zorgcoördinatie

Volgens de samenwerkende organisatie is de pilot in Friesland is een praktisch voorbeeld van effectieve zorgcoördinatie. “Doel van zorgcoördinatie is dat patiënten met een spoedzorgvraag snel en op de juiste plek worden geholpen, door de juiste zorgverlener. Goede zorgcoördinatie wordt door het ministerie gezien als middel om de zorg in ons land voor nu en in de toekomst op peil en van voldoende kwaliteit te houden. Vandaar dat overal in het land pilots worden georganiseerd.”

Uitbreiding

De pilot in Friesland loopt nog door en wordt mogelijk uitgebreid om meer verschillende soorten klachten waar mensen mee komen te omvatten. Ook is de wens dit project uit te breiden naar een gezamenlijke triage met de Meldkamer Noord-Nederland en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ).